Ливърпул остава без ключов нов играч за дълго време

Току-що пристигналият за 26 милиона английски лири в Ливърпул Джовани Леони, който беше провъзгласен за наследник на Върджил ван Дайк, записа кошмарен дебют за “мърсисайдци”.

18-годишният италиански централен защитник, определян за един от най-талантливите играчи в Европа, скъса предни кръстни връзки в дебюта си за Ливърпул.

Това се случи през второто полувреме на мача срещу Саутхямптън за Купата на лигата, спечелен драматично от Ливърпул с 2:1. Леони остави добри първи впечатления с играта си, но сега ще има месеци възстановяване с цел да се върне в игра преди края на сезона.

