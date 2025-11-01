Ливърпул надви Астън Вила и се изкачи до третото място

Ливърпул сложи край на негативната си серия, след като спечели с 2:0 домакинството си на Астън Вила. След четири поредни загуби в първенството мърсисайдци се справиха с отбор, който се намираше в отлична форма. Тимът на Арне Слот се изкачи до третото място, но изостава на цели седем точки от лидера Арсенал.

"Червените" отново не бяха оособено убедително през първото полувреме, но поведоха в неговия край след подарък на Емилиано Мартинес, от който се възползва Мохамед Салах. Египтянинът вече има 250 гола за мърсисайдци. Преди почивката Вила, който бе в серия от черити поредни победи във Висшата лига, стигна до две греди. През втората част Ливърпул имаше по-голям контрол, а в 58-ата минута завърналият се на терена Райън Гравенберх отбеляза втория гол.

