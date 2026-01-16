Левски взима голямата си трансферна цел

Левски излезе от една сага, за да се вкара в друга. И то пак с отбор от Пловдив. Този път Локомотив. Вчера от „Лаута“ избухнаха, че няма да пуснат с лека ръка звездата си Хуан Переа на „Герена“. И поискаха за него 750 000 евро. Цената обаче се промени след около 4 часа и падна с 250 000 евро, което бе ясен знак, че сделката се пече.

Запознати твърдят, че това се очертава най-сериозната опция пред „сините“ за конкурент на Мустафа Санагре в атаката. Интересното е, че и двамата дойдоха по едно и също време в България от едно и също място – третото ниво на футбола в Португалия. „Сините“ броиха над 100 000 евро за Мустафа, а „черно-белите“ – 90 000 на Академика Коимбра за Переа.

Първо обаче от „Лаута“ излязоха с декларация, с която обявиха, че не водят преговори с Левски за звездата си. Собственикът Христо Крушарски пък бе доста краен пред Блиц: „Звънна ми лично Наско Сираков. Каза, че са набелязали Переа и ме попита каква е цената. Казах му – 750 000 евро. Той остана изненадан, а аз му отговорих: „Наско, не продаваме картофи на пазара „Кирков“ (б.р. Женския пазар в София), нали“. Сираков ми пожела приятен ден и разговорът приключи“.

След около 4 часа обаче той омекна. „Под 500 000 евро футболист в Локомотив Пловдив вече няма да се продава. Аз съм вложил толкова много, мога да вложа още малко, за да издържа“, отсече Крушарски пред „Мач Телеграф“. В момента той е в чужбина. Очаква се развръзката да настъпи след завръщането му.

Според запознати, на „Лаута“ чакат ново обаждане от „Герена“ и са склонни да направят известни отстъпки. Защото самият футболист едва ли иска да изпусне възможността да премине в Левски, който в момента е лидер в класирането.

Феновете на „сините“ пък от сряда вечерта броят Переа като сигурно нови попълнение и дори заляха форумите си с колажи, на които той е вече е с екип на Левски. Както е известно, Переа нанесе една от трите загуби на Хулио Веласкес и компания през есента. Той се възползва от грешка на Майкон и се разписа за победата на „черно-белите“ с 1:0 на „Лаута“.

