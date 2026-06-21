Левски изпуска звезда от Мондиала

Трансферът на Иван Башич на „Герена“ изглежда е напът да пропадне окончателно. Въпреки че преговорите между „сините“ и халфа на Астана бяха в напреднала фаза и сделката се смяташе за сигурна, ситуацията коренно се промени.

Според журналиста Пабло Маркос от La Manija, 24-годишният национал на Босна и Херцеговина няма да премине в Левски. Причината е отличното му представяне на Световното първенство през 2026 г., което е привлякло сериозен интерес от други европейски клубове.

Медиите в Казахстан съобщават, че в битката за подписа на полузащитника се включват Айнтрахт Франкфурт и испанският Елче. Към тях се присъединява и шотландският шампион Селтик, който вече следеше изявите му в Северна Америка. Очаква се силният интерес да вдигне цената на Башич до близо 4 милиона евро – сума, която е извън възможностите на българския клуб.

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