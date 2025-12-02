Ламин Ямал : Вече не съм нормален!

Суперзвездата на Барселона - Ламин Ямал говори за тежестта на славата. Макар и на крехките 18 години, футболистът се превърна във водеща фигура в състава на каталунците.

Това очевидно рикошира в личния му живот, след като за около една година, Ямал се забърка в няколко скандала.

"Трудно е да се държа като нормален 18-годишен. Дори и да исках, не бих могъл. Децата се прибират пеша от училище. Ако аз правя това, Ще ходя с с фотографи около мен, а децата на улицата ще носят тениски за подпис.

Бих искал да отида на ресторант като нормален човек, но не мога, защото постоянно ме спират за нещо. Няма проблем, тъй като съм известен. Ето защо се опитвам да правя прости неща - да посещавам майка си, брат си или да играя видеоигри", каза Ямал в интервю за "CBS".

