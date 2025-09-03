Ламин Ямал се шегува на "Васил Левски"

Европейският шампион Испания направи официална тренировка на Националния стадион "Васил Левски“ преди утрешния старт на световните квалификации в група "Е".



Селекцията, струваща над милиард евро, тренира в добро настроение и с усмивка. На няколко пъти Ламин Ямал и Нико Уилямс демонстрираха добро чувство за хумор, предаде Фокус.



Двубоят България - Испания ще се проведе в четвъртък (4 септември) на Националния стадион "Васил Левски" от 21:45 ч.



Срещата ще бъде ръководена от сърбина Сърджан Йованович.

