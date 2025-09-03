Спорт

Ламин Ямал се шегува на "Васил Левски"

Селекцията на Испания струва над милиард евро

03 сеп 25 | 21:25
1140
Стандарт Новини

Европейският шампион Испания направи официална тренировка на Националния стадион "Васил Левски“  преди утрешния старт на световните квалификации в група "Е". 

Селекцията, струваща над милиард евро, тренира в добро настроение и с усмивка. На няколко пъти Ламин Ямал и Нико Уилямс демонстрираха добро чувство за хумор, предаде Фокус. 

Двубоят България - Испания ще се проведе в четвъртък (4 септември) на Националния стадион "Васил Левски" от 21:45 ч.

Срещата ще бъде ръководена от сърбина Сърджан Йованович.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Спорт
Коментирай