Извънредно решение за бъдещето на кабинета

Разговорите между ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица и "Има такъв народ" се отлагат за утре, съобщава pik.bg, позовавайки се на свои източници.

Очакванията бяха, че премиерът Росен Желязков ще събере днес Съвета за съвместно управление, за да бъде решено дали и как ще се преформатира управляващата коалиция.

Всички представители на ГЕРБ в ССУ бяха в бойна готовност от сутринта за срещата.

Решено е обаче тя да бъде отложена за вторник, 21 октомври, тъй като някои от участници в ръководния орган на коалиция от БСП са били възпрепятствани.

Още миналата седмица, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде извънреден брифинг в централата на партията си със заявката правителството да бъде преформатирано, от БСП реагираха, че са готови на всякакви разговори, за да запазят кабинета и управлението.

"Държавата не може да бъде сложена на пауза", заяви председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров.

"Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.

За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България.

Мисията на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната.

