На специална среща решават съдбата на Светльо Вуцов

Силните фигури в Левски откликна на поканата на БФС за среща, на която да бъдат изяснени всички въпроси около Светослав Вуцов. Тя бе отправена лично от Георги Иванов.

Босът на футболната централа ще посрещне днес по обед „синята“ делегация. Тимът от „Герена“ ще бъде представляван от Наско Сираков и Даниел Боримиров, а с тях ще е и Светльо Вуцов. От другата страна ще застанат Георги Иванов Александър Димитров.

Както е известно, вратарят обяви, че се отказва временно от националния отбор, защото имало тенденциозно негативно отношение към него. Баща му Вили разкри, че то е започнало още в младежкия национален отбор, където Димитров дълги години бе селекционер. Спецът от своя страна бе категоричен, че подобно нещо спрямо Светльо няма.

Темата „Вуцов“ обаче няма да бъде единствената, която ще бъде обсъдена между двете страни, пише „Мач Телеграф“. Както е известно, „сините“ имаха претенции към съдийските назначения.

Те настояваха чужди рефери да ръководят мачовете им с Лудогорец и ЦСКА, както и гостуването на Черно море на „Тича“. От Съдийската комисия обаче бяха категорични, че това няма да се случи. Така родни съдии ръководиха дербито с Лудогорец, както и битката с „моряците“ във Варна. „Сините“ стигнаха до 4 точки от тези двубои.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com