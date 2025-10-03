Ламин Ямал отново ще мъчи България

Селекционерът на Испания - Луис де ла Фуенте обяви на кои играчи ще разчита за предстоящите квалификации за Световното първенство догодина срещу България и Грузия.

От състава отпадат контузените Дани Карвахал, Нико Уилямс, Фермин, Фабиан Руис и Гави, което позволява включването на Бариос, Маркос Йоренте, Саму и Феран Торес. Алваро Мората също е аут по треньорско решение.

Испания ще се изправи срещу Грузия в събота, 11 октомври, на стадион "Мартинес Валеро" в Елче. Двубоят с България е на "Хосе Сориля" във Валядолид във вторник, 14 октомври.

Съставът на Испания:

Вратари: Давид Рая, Алекс Ремиро, Унай Симон

Защитници: Маркос Йоренте, Робин Льо Норман, Пау Кубарси, Дийн Хаусен, Педро Поро, Алехандро Грималдо, Марк Кукурея, Дани Вивиан

Полузащитници: Микел Мерино, Алейш Гарсия, Родри, Мартин Субименди, Педри, Баена, Бариос

Нападатели: Дани Олмо, Феран Торес, Де Фрутос, Йереми Пино, Ламин Ямал, Микел Оярсабал, Хесус Родригес, Саму.

