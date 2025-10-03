Принудителна промяна в Левски. Веласкес пред ключово решение

Треньорът на Левски Хулио Веласкес трябва да прави принудителна промяна по състава си за предстоящото домакинство на Берое. Двубоят със заралии е в събота от 20:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Причината е, че левият защитник Майкон е наказан за срещата, след като получи петия си жълт картон от началото на сезона при победата над Ботев Пловдив (1:0). Наставникът на сините има три опции за заместник на бразилеца. Първата е с централния бранител Кристиан Макун.

При положение, че венецуелецът играе в зоната на левия бек, то партньор на Кристиан Димитров отново може да бъде капитана Цунами или новото попълнение Никола Серафимов. Втората опция е именно опитният бразилец. Веласкес обаче до момента по-често залага на 29-годишния южноамериканец в средата на терена, а не на позицията, за която бе привлечен на „Герена“ през 2022-ра.

Цунами е ползван като централен защитник или дефанзивен халф. Последният вариант пред Веласкес е отново да експериментира с Фабио Лима, който от крилото бе върнат на бека в някои от мачовете от началото на сезона, пише Тема спорт. Бразилецът е един от тримата, с които Левски иска да се раздели, но в последния мач срещу Ботев Пловдив попадна в групата и дори се появи в игра.

