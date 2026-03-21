Вратарят пропуска предстоащите срещи

Контузия извади Алисон и от мачовете на Бразилия
21 мар 26 | 12:34
85
Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер ще пропусне предстоящите приятелски срещи на Бразилия срещу Франция и Хърватия, след като не е успял да се възстанови напълно от контузия. Това съобщиха от Бразилската футболна федерация.

Селекционерът Карло Анчелоти първоначално включи Алисон в състава, обявен в четвъртък, но впоследствие той беше заменен от вратаря на Коринтианс Уго Соуза.

Бразилците ще се изправят срещу Франция на 26 март в Бостън и срещу Хърватия на 31 март в Орландо.

