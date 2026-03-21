Контузия извади Алисон и от мачовете на Бразилия

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер ще пропусне предстоящите приятелски срещи на Бразилия срещу Франция и Хърватия, след като не е успял да се възстанови напълно от контузия. Това съобщиха от Бразилската футболна федерация.



Селекционерът Карло Анчелоти първоначално включи Алисон в състава, обявен в четвъртък, но впоследствие той беше заменен от вратаря на Коринтианс Уго Соуза.



Бразилците ще се изправят срещу Франция на 26 март в Бостън и срещу Хърватия на 31 март в Орландо.

