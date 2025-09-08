Известен наш вратар с уникален лаф за националите

Бившият вратар на националния отбор - Пламен Илиев, изрече култов лаф, който е все така актуален за родния футбол с всяка следваща година.

След нулево равенство с Черна гора през есента на 2019-а Тигъра заяви: "Всеки може да победи всеки, но ние не можем да победим никой".

Думите му бяха по повод десетия пореден мач, в който нашите не стигнаха до успех. През септември 2025-а все още нямаме победа за календарната година. Във всичките си шест срещи пък допуснахме поне по два гола.

Илиев е прав и в първата част на своето твърдение, защото страни като Северна Македония са водачи в своята квалификационна група...

