Исторически тенис триумф за България в Мелбърн

България има нов шампион от Големия шлем и повод за истинска еуфория в тениса. 17-годишният Димитър Кисимов спечели титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия и записа името си сред най-успешните български тенисисти в историята.

Кисимов и партньорът му Конър Дойг от Република Южна Африка изиграха силен и зрял финал срещу представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз, който спечелиха с 6:3, 6:4. Българо-южноафриканският тандем започна по-уверено и стигна до пробив за 3:1 в първия сет. При 5:2 двамата пропуснаха четири сетбола, но показаха характер и затвориха частта от шестата си възможност.

Във втория сет Кисимов и Дойг изпаднаха в по-трудна ситуация и изостанаха с 2:4, но отново демонстрираха психическа устойчивост. Те спечелиха следващите четири гейма поред и превърнаха обратa в шампионска точка, която сложи край на финала и донесе титлата.

С този успех България вече има шампион в трети пореден турнир от Големия шлем, след титлите на Иван Иванов през миналата година на „Уимбълдън“ и на Откритото първенство на САЩ. Триумфът на Димитър Кисимов е общо 11-а титла от Големия шлем за страната ни и го нарежда до имена като Мануела Малеева, Магдалена Малеева, Сесил Каратанчева, Григор Димитров, Адриан Андреев и Иван Иванов.

Участието в Мелбърн беше дебют за Кисимов в турнир от Големия шлем при юношите. В момента той заема 25-ото място в световната ранглиста, но след този триумф е ясно, че изкачването му към върха тепърва започва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com