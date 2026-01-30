Появи се нов фаворит за треньор на Реал Мадрид

Фабрицио Романо потвърди, че Реал Мадрид проявява интерес към треньора на Астън Вила Унай Емери като възможен следващ наставник на отбора.

Според Романо в Реал Мадрид се водят вътрешни разговори, в които името на Емери се обсъжда като потенциален бъдещ старши треньор.

На този етап разговорите са определени като предварителни и се ограничават единствено до вътрешни дискусии в клуба.

Паралелно с това са обсъждани и други треньорски опции, сред които и Юрген Клоп.

Все още не е направен официален контакт с Емери, който в кариерата си е водил големи отбори като ПСЖ и Арсенал, а преди престоя си във Висшата лига с Астън Вила беше начело на Виляреал в Ла Лига.

Очаква се Алваро Арбелоа да получи възможност да продължи да води Реал Мадрид поне до края на сезона.

Окончателното решение за треньорския пост ще зависи от резултатите и представянето на отбора в следващите месеци.

