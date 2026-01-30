Изненада. Фулъм с голям трансфер от Манчестър Сити

Манчестър Сити продаде Оскар Боб на Фулъм за 27 милиона паунда. 22-годишният норвежки национал подписа договор за пет години и половина с лондончани, слагайки край на престоя си на "Етихад".

В интервю за клубната телевизия на "котиджърс", Боб разкри, че е склонил да подпише с клуба след разговор със съотборника си в националния отбор на Норвегия Сандер Берге.

"Чувствам се страхотно, че съм тук. Имах страхотен ден, запознах се с всички и съм много развълнуван - каза Боб. - Винаги съм знаел, че Фулъм е добър клуб, с добри играчи и страхотен стадион. Говорих със Сандер, моя добър приятел, и с мениджъра.

Напускам Сити с невероятни спомени и искам да благодаря на всички за помощта и насоките им по време на престоя ми в отбора. Имах голям късмет да бъда част от такъв специален футболен клуб и да преживея толкова много фантастични моменти - преживявания, които винаги ще ценя."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com