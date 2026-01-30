Легенда на Ливърпул нападна жестоко Шампионската лига

Бившият защитник на Ливърпул - Джейми Карагър е недоволен от новия формат на Шампионска лига заради съперниците, срещу които отборът е изправен в плейофите.

Миналия сезон мърсисайдци завършиха първи в генералното класиране и се класираха директно за осминафиналите, където бяха елиминирани от ПСЖ. Този сезон "червените" завършиха трети и също си осигуриха място в тази фаза на надпреварата, където ще се изправят срещу Клуб Брюж, Галатасарай, Ювентус или Атлетико Мадрид.

"Разгледах потенциалните противници на Ливърпул и честно казано, писна ми от този нов формат! Миналия сезон завършихме първи и победихме ПСЖ, сега сме трети, а чуйте само нас - Атлетико, Клуб Брюж, Галатасарай, Ювентус. А ние сме тези, които завършихме трети!

Знаете ли, никога в живота си не съм срещал отбор, който да е имал такъв късмет с жребия като Манчестър Сити. Те достигат до финала за Купата на Футболната асоциация всяка година и играят само срещу отбори от Втора лига", каза Карагър в предаването на CBS Sport - Golazo.

