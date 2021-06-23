Исландия обяви програма за обучение на eSports треньори

eSports индустрията не просто бележи тотален ръст за последните години, ами очевидно е във своя възход на развитие. В момента интересът към електронните спортове е осезаем и сред аудиторията, и сред платформите за спортни залози, и дори сред инвеститорите и държавните структури в различни държави. Всички, които обичат да залагат на eSports събития, могат да го правят успешно, бързо и лесно в Бет365, където между другото програмата на тази спортна дисциплина обикновено е доста богата. А всички, които се интересуват от индустрията на електронните спортове на едно по-високо ниво, могат да останат с нас, за да ви разкажем как тя е на път да поеме по нов курс не къде да е, а в Исландия.

Исландия винаги е била страна, типична със своите нестандартни подходи в прокарването на политики и държавна регулация. Точно по такъв начин – нестандартен – тя решава да се бори едновременно с безработицата в държавата, и за прогреса на местната индустрия на електронните спортове. Как точно може да се случи това ли?

Чрез създаване на специална програма за обучение на треньори по eSports! Само преди няколко месеца от Социалното министерство на Исландия взеха решение съвместно с националната eSports асоциация да се стартира 6-месечна програма за подготовката на бъдещи треньори в електронните спортове. В програмата са инвестирани над 60 хиляди евро, а освен това тя е ориентирана към хора, които наскоро са изгубили работата си и имат интерес към треньорската дейност или конкретно към електронните спортове.

Представители на Националната eSports асоциация в Исландия коментираха тази стъпка към популяризиране на спорта от страна на правителството като революционна. Те приеха повече от радушно решението на Социалното министерство да привлекат към обучението именно хора, които в момента имат нужда от работа. Според представителите на асоциацията това е възможност не само да се отворят нови работни места, но и да се погледне на електронните спортове под един нов ъгъл. В момента популярността им в страната не е толкова голяма, но пък с подобна крачка на социалните министри в Исландия те ще станат част от националния спортен сектор. Според Социалното министерство пък програмата ще даде мотивация на състезателите от eSports дисциплината повече увереност и мотивация за предстоящите им състезания. Когато се обръща внимание на всеки спорт, та макар и толкова специфичен, участниците в него се чувстват по-значими, а от там и по-амбицирани да представят държавата си подобаващо на международни турнири.

Безспорно Исландия за пореден път показа на цял свят как се прави – да се подсигурят безработните и едновременно с това да се популяризира новото и различното. С нетърпение очакваме да видим как ще завърши програмата по обучение на eSports треньори и дали тя ще изстреля напред националните състезатели от Исландия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com