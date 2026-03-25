Има ли паника. Италия виси за трети Мондиал

След провалите по пътя към първенствата през 2018-а и 2022-а, сега Италия се нуждае от две победи в следващите няколко дни, за да избегне апокалиптичен за местния футбол сценарий.

Италианците не успяха да се класират чрез основната част на квалификациите и сега ще играят плейофи.

Полуфиналният плейоф е домакинство на Северна Ирландия в четвъртък вечер, а при победа предстои гостуване на един измежду Уелс и Босна пет дни по-късно.

Вероятно съвсем логично в италианския футбол цари сериозно притеснение от трети пореден пропуснат Мондиал, а "Corriere dello Sport" дори изчисли какви ще са щетите.

А цифрите сочат следното:

10,5 е само сумата, която всеки участник на Мондиала получава за класирането си.

1,5 милиона от тях се дават на федерациите за всички разходи около Мондиала - пътуване, настаняване, тренировъчни бази и т.н.

Останалите 9 милиона са бонус за класиране. Средства, които влизат директно във федерацията, която сама ще избере как и кога да ги харчи.

Отделно от това Италия ще има гарантирани около 10 милиона долара като дял от рекламни права, което прави сигурната сума във федерацията около 20,5 милиона.

Участие на Мондиал ще има отношение и за БВП на Италия. По време на Евро 2024 този показател се е увеличил със 790 милиона евро, а сега прогнозите надхвърлят милиард.

