Гришо е на седбото небе! Какво се случва

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, говори след победата над Джовани Мпечи Перикар със 7:6(5), 6:1 в първия кръг на турнира от сериите “Мастърс” в Париж.

Гришо бе видимо щастлив и доволен, след като се завърна на корта след близо 4-месечно отсъствие заради контузия.

"Исках да дам всичко от себе си при завръщането си на корта, винаги е голям стрес, особено след толкова месеци извън игра. Трудно е срещу такъв съперник. Трябва да си внимателен и концентриран през цялото време, независимо колко голям опит имаш. Доволен съм от победата, гледам мач за мач. Не знаех какво да очаквам от този мач, опитвам се да гледам моята игра, да контролирам това, което зависи от мен, да разчитам играта си, да изиграя своите удари.

Залата се е променила, всички играчи го оценяват. Публиката е страхотна, усещам енергията. Хората тук обичат тениса. Хубаво е, че се върнах", коментира Григор Димитров в интервюто на корта след победата над Перикар.

