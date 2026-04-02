Голяма новина за Барса

Президентът на Барселона Жоан Лапорта говори за плановете на клуба за летния трансферен прозорец.

„Барселона не е нужно да подписва с играчи само заради самото събитие. Трябва да подписваме само с тези, от които отборът наистина се нуждае. Приоритетът е да запазим и укрепим състава, който имаме, а не постоянно да правим промени“, цитира Лапорта журналистът Фабрицио Романо.

След 29 мача каталунският клуб е на първо място в класирането на Ла Лига със 73 точки.

