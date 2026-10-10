Феновете на "Ботев" напълниха Колежа в памет на Илиян Филипов

Феновете на Ботев се сбогува със собственика Илиян Филипов на официална церемония на Колежа преди мача със Славия.

На центъра на терена беше издигнат голям екип с номер 7 с името на Илиян Филипов.

Точно в 19:12ч. започна официалната церемония на терена, по време на която бяха поднесени венци на специално обособен кът в памет на Илиян Филипов. Участие взеха представители на фенските фракции на „жълто-черната“ публика, клубовете от Първа лига, феновете на Интер Милано, Българския футболен съюз, както и спонсори на клуба.

Те поднесоха венци пред специален траурен кът, който беше обособен пред централната трибуна.

Преди това всички фенове можеха да оставят цветя в памет на президента на клуба на два специално обособени траурни къта, намиращи се на паркинга пред централната трибуна на стадиона.

В трибуна Юг, където стоят най-върлите фенове на Ботев, беше разпънат транспарант: Ще се борим като теб, докрай.

Двубоят между Славия и Ботев започва в 20:00ч., пише "Трафикнюз.ком".