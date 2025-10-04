Феновете - Аморим, махай се!

Вярно е, че феновете на Юнайтед обикновено подкрепят мениджърите си повече в сравнение с другите топ клубове, но търпението към Аморим вече се изчерпва.

След беззъбата капитулация в Западен Лондон социалните мрежи бяха залети с призиви португалецът да бъде уволнен на момента. А анализаторите не могат да повярват как той продължава да остава начело въпреки ужасяващите резултати.

"Той има само с един процент повече победи от Греъм Потър, който беше уволнен. Как още е на работа?", попита Мартин Киоун в студиото на BBC. "Може да говорим за това, че собствениците го подкрепят, но в крайна сметка просто не се получава", добави Мика Ричардс.

"Не виждам накъде може да тръгне Юнайтед, освен ако не смени мениджъра", каза Ашли Уилямс.

Аморим имаше цяла предсезонна подготовка и пълни тренировъчни седмици заради липсата на европейски мачове, за да привикнат футболистите към формацията му. Но посланието му така и не достига до тях. Треньорът е като капитан, който отказва да смени курса, докато корабът му се насочва към айсберг.

Самият той многократно е казвал, че единственият начин Юнайтед да промени стила си е като се отърве от него...

Споделя, че играчите се подготвят добре, но в официалните мачове нямат нищо общо с това, което показват по време на заниманията. Твърди, че напрежението да са в клуб като Юнайтед им тежи ужасно. Но чия е отговорността да им се вдъхне увереност и да се снеме от това напрежение?

Аморим далеч не е първият, който не успява да преобрази Юнайтед, но едно е ясно: той е сред най-негативните мениджъри в ерата след сър Алекс Фъргюсън. Не толкова тактически, колкото с реториката си.

Първоначално уверяваше, че вярва в играчите, но само след няколко седмици загуби надежда. А поредицата от остри критики подкопава доверието в проекта му. Интервютата му не само че не мотивират футболистите, но и наслагват напрежение.



