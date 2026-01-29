Ето какво отлага дербито ЦСКА - Левски

Заместник-изпълнителният директор на БФС - Добрин Гьонов, коментира решенията от заседание на Изпълкома.

„Той посочи, че е възможно Вечното дерби между Левски и ЦСКА да бъде пренасочено, ако предсрочните избори в България съвпаднат с уикенда, в който трябва да се играе мачът.

"Солидарните плащания от УЕФА бяха приети - 17% ще отиват към отборите от Втора лига. Предстои среща с клубовете от Втора лига за детайлите. В плейофната фаза ще има концерт на Националния стадион и дати, неподходящи за междинни кръгове, затова програмата ще се управлява чрез софтуер. Следим ситуацията около изборите и ще бъдем максимално гъвкави, тъй като една от спряганите дати съвпада с дербито ЦСКА - Левски", обясни Гьонов.

