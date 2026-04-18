Двама горят веднага, ако Алонсо поеме Ливърпул

Все повече и повече се засилват спекулациите, че Шаби Алонсо може да поеме Ливърпул след края на сезон 2025/26. Мърсисайдци регресираха сериозно след шампионската кампания с Арне Слот и бъдещето на нидерландеца продължава да е неясно. Бившият футболист на "червените" - Джърмейн Пенант, вярва, че ако Алонсо акостира на "Анфийлд", то той ще се раздели моментално с двама звездни футболисти.

Джърмейн Пенант, който игра с Алонсо през трите си години в клуба, смята, че Слот ще издържи до края на сезона, но казва, че би "дал приоритет" на Алонсо, ако се направи промяна - и смята, че бившият му съотборник веднага би направил промени в халфовата линия, ако бъде назначен.

"Ако Алонсо поеме клуба, мисля, че ще се раздели с Коди Гакпо, а ако дойде достатъчно добра цена, Мак Алистър също може да си тръгне. Алонсо би искал енергия в халфовата линия. От играчите, които Ливърпул има, тези двамата може би ще бъдат първите за продан", сподели Пенант.

