Драконовски мерки за мача между България и Испания

Засилени мерки за сигурност и ограничения в района на националния стадион "Васил Левски" преди и по време на световната квалификация между България и Испания. Тя е с начален час 21:45.

За да се избегне струпване поради строгите проверки, зрителите се приканват да се възползват от по-ранното отваряне на входовете. Вратите ще бъдат отворени в 19:45 часа.

Преди, по време и след провеждането на спортната проява полицейски служители ще следят за опазването на обществения ред и за недопускането на инциденти. Зрителите ще бъдат пропускани на стадиона след проверка от охранителните фирми. Предприети са стриктни мерки за недопускане на посетители с наложени забрани за спортни мероприятия. Малолетни и непълнолетни ще се допускат само с пълнолетен придружител и предварително попълнена декларация, достъпна и онлайн.

Униформените ще следят за недопускане на зрители във видимо нетрезво състояние, както и за носене на забранени предмети и вещи (огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, включително парфюми и чадъри). По реда вътре в стадиона ще следят частни охранителни фирми, а при необходимост ще се включват и полицейски служители. Ангажимент на СДВР е охраната на гостуващата агитка.

Паркирането в района на стадиона е забранено. От 19 часа до края на мача се спира движението по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com