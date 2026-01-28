ЦСКА разтресе феновете с тази новина за стадиона ВИДЕО

От ЦСКА излязоха с ново обширно 30-минутно видео относно новия стадион „Българска армия“. След като в миналия епизод от поредицата на червените бе показано ниво 0, в новия епизод са представени всички останали нива на Сектор А – Бронз, Силвър, Голд и Платинум.

Разказът на изпълнителния директор на APD България – Александър Ангелов, стартира от един от двата входа на Сектор А, предназначени специално за посетителите на ниво Бронз. Този етаж разполага с две обширни зали (всяка с площ от 228 кв. м), в които феновете ще могат да прекарват времето преди, на почивката и след мач, наслаждавайки се на разнообразен избор от храни и напитки. Двете помещения ще осигуряват и директен достъп до трибуните, чийто капацитет за ниво Бронз е общо 1066 места (по 533 от двете страни на сектора).

Ключово значение на същия етаж има и специалният Медиен център, проектиран и оборудван според всички изисквания на УЕФА за домакинство на мачове от най-високо международно ниво (Категория 4). Той ще е с площ от 207 кв. м., ще разполага с 60 работни места, със специално помещение за съхранение на видео и фотографска техника, с кетъринг зона, както и с директен достъп към медийната трибуна. Тя ще осигурява идеална видимост към игралния терен и също ще отговаря на най-високите стандарти на УЕФА – общо 226 места, от които 90 ще разполагат с работни банки с електрическо захранване и кабелен интернет. 70 от местата пък ще са оборудвани с работни маси за удобство на репортерите.

На ниво Бронз ще се помещава и клубният офис на ЦСКА, предназначен за административния персонал, ангажиран с организацията на мачовете, както и допълнителна заседателна зала.

Както бе анонсирано в предишния епизод за Ниво 0, фен магазинът на „Българска армия“ ще е на два етажа, вторият от които ще се помещава също на ниво Бронз. Той е с площ от 178 кв. м. и е свързан директно с бъдещия клубен музей на ЦСКА – много специално място, което се простира на впечатляващо пространство от близо 560 кв. м. В него ще бъдат обособени различни зони, посветени на всяка епоха от славната ни клубна история; ще разполага с интерактивни пространства, които ще връщат лентата към великите ни победи и големите футболни герои; предвидена е и отделна секция за временни експозиции, които ще акцентират върху специални събития, дати и личности от историята на ЦСКА.

Разходката продължава на ниво Силвър, което ще предложи изключително преживяване за феновете благодарение на най-голямата зала в целия стадион, осигуряваща най-различни възможности. Силвър залата е с площ от 1140 кв. м. и може да бъде използвана както от привържениците преди, по време и след футболен двубой, така и за различни събития и активности. Функционално помещението може да бъде обособено на 3 просторни части, в които паралелно да се провеждат различен тип мероприятия.

Зрителите на това ниво ще влизат през централния VIP вход на Сектор А и от Силвър залата ще имат директен достъп до централната трибуна с перфектна гледка към игралния терен. Капацитетът на тази зона от Сектор А е 1126 места, а посетителите ще се наслаждават на висококачествен кетъринг, включен в цената на абонаментната карта или билета.

Най-престижните зони на централния сектор на „Българска армия“ безспорно ще са нивата Голд и Платинум, които ще предлагат автентично VIP изживяване за своите гости.

Ниво Голд разполага с 20 ложи (Скайбоксове), които ще бъдат изпълнени със стилен интериор и ще предлагат висококачествено обслужване с храни и напитки. Стандартните скайбоксове на този етаж ще са с площ от 35 кв. м., а двата крайни ще са по-големи (55 кв. м). Луксозната обстановка, изключителният комфорт и съвършената гледка към терена ще осигурят на зрителите неповторими мигове по време на мачовете на любимия отбор. Всеки скайбокс ще разполага и със собствена външна тераса със седалки (от 12 до 24 места).

Едно ниво по-нагоре – в Платинум, скайбоксовете ще са 8 на брой с площ от 37 до 53 кв. м. и ще гарантират несравними удобства за гостите. Именно тук ще се разкрива възможно най-добрият изглед към игралното поле в допълнение към 5-звездното обслужване с храни и напитки. Всеки скайбокс ще има собствена тераса с луксозни седалки (10-12 места), стилен интериор, мултимедия и допълнителни възможности за съвършеното изживяване по време на футболен двубой.

На 3 позиции на терасата на зона Платинум са предвидени специални платформи за телевизионните камери, а в края на нивото от страната на Сектор Б ще са ситуирани контролната зала и обширно телевизионно студио с изглед към терена.

