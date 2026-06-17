ЦСКА пред трансферен удар

ЦСКА може да осъществи един от най-изгодните си трансфери това лято, ако реагира навреме за привличането на Стефано Сенси. Бившият футболист на Интер, с който стана шампион на Италия, разполага със специална клауза в договора си, позволяваща трансфер срещу едва 300 000 евро.

Според информацията всеки клуб, който получи съгласието на 29-годишния полузащитник, ще може да активира въпросната опция до определен срок през юли, пише „Мач Телеграф“. Именно тази възможност е породила сериозно напрежение в ръководството на Анортозис, тъй като съществува реален риск един от най-ценните играчи на отбора да бъде продаден на значително по-ниска сума.

Затова кипърският клуб вече е стартирал разговори със Сенси за ново споразумение. Макар настоящият му контракт да е валиден до лятото на 2027 година, шефовете на Анортозис настояват той да бъде удължен поне с още един сезон. Основната цел е премахването на освобождаващата клауза, която създава сериозни притеснения в клуба.

Според оценката на Transfermarkt италианецът струва около 1,5 милиона евро. За ЦСКА подобна сума не би представлявала непреодолимо препятствие, но наличието на въпросната клауза може да позволи на „армейците“ да привлекат опитния халф срещу пет пъти по-ниска цена, ако действат достатъчно бързо.

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