ЦСКА очаква още един нов играч, съобщава „Тема Спорт“. Той трябва да пристигне до дни на лагера в Турция. Червените са в готовност да го посрещнат на летището в Анталия, веднага щом има яснота. В момента се водят последни разговори за евентуалното му привличане.

Според запознати става въпрос за централен защитник. Това е и последното желание на треньора Христо Янев относно зимната селекция. С неговото евентуално привличане тя може да се счита за приключена.

Както е известно, един от основните стълбове в отбраната Лумбард Делова все още не е подписал нов договор с клуба. На играча отдавна е предложен такъв. Настоящият му изтича през лятото.

До момента армейците се подсилиха с цели шестима – Лео Перейра, Исак Соле, Макс Ебонг, Андрей Йорданов, Алехандро Пиедраита и вратаря Димитър Евтимов. И шестимата са на лагера в Турция. Нещо, което не се е случвало на ЦСКА от години – всички нови попълнения да са налични за подготовката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com