ЦСКА и Левски с първи коментари за новото дерби

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков коментира жребия за плейофната фаза в Първа лига. Един Един от шефовете на столичани разкри, че целта пред отбора е класиране за евротурнирите.

Ето какво каза той:

"Ние сме готови за това, което ни предстои. А то, с оглед качеството на отборите - много дерби двубои до края. Програмата е добра заради няколко факта - качеството на противниците и изходната позиция. Ние не можем да очакваме нищо друго освен много здрави битки, независимо по какъв начин са подредени като последователност. Знаем какво ни чака и ще го гоним.

Готови сме с цялото уважение към противниците. Приоритетно ще се обърнем към себе си за това да се подготвим по най-добрия начин и да постигнем нашите цели. Ситуацията ни е такава, че имаме генерална цел - класиране за Европа. Длъжни сме, заради името, което защитаваме, да опитаме по всеки един начин да постигнем максимално високи цели".

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров сподели своето мнение относно жребия за плейофите в шампионата. В първия кръг "сините" ще премерят сили с големия съперник ЦСКА.

"Трябва да се представим по най-добрия начин без значение срещу кой ще стартираме. В тази четворка няма слаби отбори, така че ние ще подходим максимално сериозно към всеки един от противниците. Предпочитам да говоря само и единствено за нашия отбор. Ние мислим мач за мач. Следваме си нашия план, който имаме от началото на първенството.

Мисля, че сме готови за това, което предстои до края. Не мисля, че трябва да сравняваме какво е било преди 10-20 години, защото това са различни поколения. Това сравнение не е ОК. Арда първо играят за себе си не играят за Левски. Те си гонят своите цели. Хулио ще каже на футболистите какво трябва да се промени, за да се спечели двубоя срещу ЦСКА", заяви Боримиров.

