ЦСКА и Левски с две нули в Турция

ЦСКА не успя да победи лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси в приятелски мач от зимната подготовка в Турция, който завърши 0:0.

Тимът на Христо Янев доминираше в срещата и имаше повече и по-чисти голови положения, но не успя да реализира нито едно от тях и така все още няма победа на лагера в Белек, където за “армейците” остава оше една контролна среща - на 23 януари срещу сръбския Нови пазар.

Двубоят започна с натиск на ЦСКА, който успя да създаде няколко опасности пред вратата на украинците.

В 10-ата минута Исак Соле се извиси в наказателното поле след ъглов удар и с глава насочи топката към Йоанис Питас, който с удар отблизо вкара гол, но той не бе зачетен заради засада.

Девет минути по-късно Лео Перейра показа добра техника, като овладя на гърди една топка на границата на наказателното поле, завъртя се и стреля, но последва рикошет и ударът стана удобен за улавяне от Дмитро Ледвий.

В 22-ата минута срещата за кратко бе спряна, тъй като над терена се появи дрон, който снимаше контролата. Две минути след това ЦСКА отново създаде опасност след ъглов удар, но шут на Перейра бе блокиран от футболист на украинците.

Предимството на ЦСКА продължи да е осезаемо, като в 28-ата минута Соле центрира в наказателното поле в търсене на Йоанис Питас, но Олег Горин пресече паса. При отиграването му останаха сериозни съмнения за игра с ръка, но съдията не се намеси.

В последните 10 минути от първата част играта се накъса и темпото логично спадна, заради което липсваха по-сериозните опасности пред двете врати. По този начин първата част завърши наравно 0:0.

Втората част започна с натиск на ЦСКА, като вратарят на Черкаси отрази удар от малък ъгъл в 49-ата минута. В 53-ата минута удар на Пиедраита бе блокиран, а две минути след това Лумбард Делова уцели стената от пряк свободен удар.

В 57-ата минута Йоанис Питас излезе на позиция в наказателното поле и засече с глава центриране на Жордао от пряк свободен удар, но изпълнението на кипъреца бе неточно.

Черкаси стигна до първото си стойностно положение в мача в 69-ата минута, но ударът от мълък ъгъл на Данило Кравчук бе спасен от Димитър Евтимов.

Постепенно темото в срещата спадна, като Черкаси опита няколко атаки към вратата на Евтимов, но те не представляваха особена опасност за стража на ЦСКА. Пред отсрещната врата имаше повече интересни моменти, но играчите в червено така и не можеха да осъществят достатъчно прецизно нападение, което да завърши с топка в мрежата.

Усилията на "червените" да стигнат до гол не се увенчаха с успех и така мачът завърши без победител и без голове - 0:0.

Последната контрола на ЦСКА в Турция е в петък (23 януари), от 15:00 часа българско време срещу сръбския Нови пазар.

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов (25. Димитър Евтимов) - 2. Пастор, 5. Лумбард Делова (91. Алекс Тунчев), 14. Теодор Иванов (4. Адриан Лапеня), 17. Анхело Мартино (3. Андрей Йорданов) - 6. Бруно Жордао (К) (30. Петко Панайотов), 10. Макс Ебонг (73. Илиан Илиев), 94. Исак Соле (99. Джеймс Ето'О) - 38. Лео Перейра (11. Мохамед Брахими), 28. Йоанис Питас (9. Леанро Годой), 77. Алехандро Пиедраита (19. Иван Турицов)

Старши треньор: Христо Янев

Левски също не спечели и третата си контрола на турска земя, след като завърши наравно 0:0 с полския Заглебие. Досега “сините” направиха нулево равенство с Ниредхаза и загубиха от Заглебие. Отборът на Хулио Веласкес има още една контрола в Турция - срещу Тренчин на 25-и януари.

Левски беше по-активният тим в хода на двубоя, но не стигна до много чисти положения пред вратата на полския отбор, който се намира на пето място в Екстракласата.

Новината от стартовия състав на "сините" беше, че новото попълнение Армстронг Око-Флекс започна от първата минута за първи път.

В първите 15 минути Левски владееше повече топката, но до опасни положения пред двете врати не се стигна.

В 36-ата минута Евертон Бала опита късмета си от дистанция. Ударът на бразилеца обаче бе много неточен.

До края на първата част "сините" продължиха да са по-активният отбор, но така и не се стигна до намеси на Рафал Гикиевич.

На полувремето Хулио Веласкес извърши четири промени, като на терена се появиха Мартин Луков, Мустафа Сангаре, Гашпер Търдин и Марин Петков.

В 59-ата минута се стигна до напрежение между играчите на двата отбора, като главният съдия показа два жълти картона - по един за двата отбора.

Пет минути след това Рафал Гикиевич отрази изстрел на Марин Петков от далечно разстояние.

Матеуш Дзивиатовски отправи точен удар за Заглебие в 70-ата минута, но опитът му беше лек и Мартин Луков спаси.

Шест минути по-късно Рилдо стреля мощно по диагонала към левия ъгъл. Стражът на Заглебие внимаваше и изби. Малко след това Гикиевич се намеси и при удар на Мустафа Сангаре с глава.

Две минути преди изтичането на редовното време на мача Петков стреля неточно от пряк свободен удар. Малко след това Рилдо

Левски: 92. Светослав Вуцов (46' - 78. Мартин Луков) - 31. Никола Серафимов (46' - 88. Марин Петков), 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун (46' - 18. Гашпер Търдин), 3. Майкон - 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 11. Армстронг Око-Флекс, 99. Радослав Кирилов, 17. Евертон Бала (46' - 12. Мустафа Сангаре)

Треньор: Хулио Веласкес

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com