ЦСКА готви шеметен трансфер! Привлича двукратен шампион

ЦСКА преговаря за привличането на двукратен шампион с италианския гранд Интер. Това е 30-годишният халф Стефано Сенси.

В момента той е част от Анортозис, като има договор с кипърския гранд до юни 2027-а, след като в началото на тази година го е удължил с още 12 месеца. ЦСКА е готов да плати 500 000 евро за правата му, пише „Тема Спорт“.

Сенси е разиграващ полузащитник и е сред приоритетите в лятната селекция на 31-кратните шампиони. Той е бивш национал на Италия. Има 9 мача и 3 гола за Скуадра адзура (2018 – 2022). Печели Скудетото с Интер през 2021-ва и 2024-та.

30-годишният халф направи силен личен минал сезон с Анортозис. Изигра 25 мача в първенството, в които вкара 9 гола, с 6 асистенции, но те не помогнаха много. Отборът от Фамагуста остана във втората плейофна група и завърши на седмо място, без евроквота.

Стефано е юноша на Римини и Чезена. С втория тим прави и дебюта си в професионалния футбол през 2013 г. После преминава в Сасуоло, който през 2019-а го отдава под наем на Интер за сумата от 5 милиона евро. Година по-късно миланският гранд откупува правата му, като плаща още 20 млн. евро. Началото за него е добро, но постепенно губи формата си заради поредица от контузии и кариерата му тръгва надолу. Следват преотстъпвания в Сампдория и Монца. През 2024-а напуска „Джузепе Меаца“ и през август преминава със свободен трансфер в Монца, където се засича с Валентин Антов в периода му под наем. От септември миналата година е част от Анортозис.

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