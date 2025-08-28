Цирк в Манчестър Юнайтед! Аморим не е на себе си

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим се извини на феновете на "червените дяволи", след като воденият от него отбор беше отстранен от турнира за Купата на лигата в Англия от четвъртодивизионния Гримзби Таун след 2:2 в редовното време и 12:11 при изпълнението на дузпи.

Аморим загадъчно заяви, че футболистите "днес са заявили много силно какво искат", очевидно намеквайки, че не са приели предизвикателството срещу тима от Лига 2, пише агенция "Ройтерс".

Когато беше помолен да обясни какво се е объркало, откакто пое Юнайтед миналия сезон, португалецът не се сдържа: "Всичко. Начинът, по който започнахме мача... дори не бяхме тук.

Когато всичко е толкова важно в нашия клуб, всичко, което се случи, е проблем. Трябваше да се справим много по-добре. Просто трябва да се извиня на нашите фенове."

"Усетих, че играчите ми днес заяви много силно какво искат. Мисля, че за вас е лесно да го тълкувате. Нека се съсредоточим върху следващия двубой, а след това имаме почивката за международните мачове.

Ще обмислим нещата. Няма значение, че загубихме с дузпи. При дузпите усещането беше същото. Мисля, че футболът беше наистина справедлив днес. По-добрият отбор спечели", продължи Рубен Аморим.

