Чака се нова футболна драматична вечер на Острова

Мачовете по телевизията в сряда, 4 декември 2024 година:
12:00 ч. Кавасаки Фронтале - Шандонг Луненг, Нова спорт
12:30 ч. Берое - Ботев Враца, Диема спорт
14:00 ч. Шанхай Шенхуа - Улсан Хюндай, Нова спорт
15:00 ч. Арда - Лудогорец, Диема спорт
16:00 ч. Ал-Кува Ал-Джавия - Ал-Таавун, Нова спорт
16:00 ч. Ал Халдия - Алтън Асър, Диема спорт 2
17:30 ч. Левски - Локомотив Пловдив, Диема спорт
18:00 ч. Шабаб Ал Ахли Дубай - Насаф Карши, Диема спорт 3
19:00 ч. Волдсбург - Хофенхайм, Диема спорт 2
19:00 ч. Кьолн - Херта Берлин, Нова спорт
21:30 ч. Саутхемптън - Челси, Нова спорт
21:30 ч. Манчестър Сити - Нотингам Форест, Диема спорт
21:30 ч. Нюкасъл - Ливърпул, Диема спорт 3
22:00 ч. Абърдийн - Селтик, Ринг
22:00 ч. Атлетик Билбао - Реал Мадрид, MAX Sport 4
22:00 ч. Фиорентина - Емполи, MAX Sport 3
22:00 ч. Ехеа - Валенсия, MAX Sport 1
22:15 ч. Арсенал - Манчестър Юнайтед, Диема спорт 2
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