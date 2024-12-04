Чака се нова футболна драматична вечер на Острова

Мачовете по телевизията в сряда, 4 декември 2024 година:

12:00 ч. Кавасаки Фронтале - Шандонг Луненг, Нова спорт

12:30 ч. Берое - Ботев Враца, Диема спорт

14:00 ч. Шанхай Шенхуа - Улсан Хюндай, Нова спорт

15:00 ч. Арда - Лудогорец, Диема спорт

16:00 ч. Ал-Кува Ал-Джавия - Ал-Таавун, Нова спорт

16:00 ч. Ал Халдия - Алтън Асър, Диема спорт 2

17:30 ч. Левски - Локомотив Пловдив, Диема спорт

18:00 ч. Шабаб Ал Ахли Дубай - Насаф Карши, Диема спорт 3

19:00 ч. Волдсбург - Хофенхайм, Диема спорт 2

19:00 ч. Кьолн - Херта Берлин, Нова спорт

21:30 ч. Саутхемптън - Челси, Нова спорт

21:30 ч. Манчестър Сити - Нотингам Форест, Диема спорт

21:30 ч. Нюкасъл - Ливърпул, Диема спорт 3

22:00 ч. Абърдийн - Селтик, Ринг

22:00 ч. Атлетик Билбао - Реал Мадрид, MAX Sport 4

22:00 ч. Фиорентина - Емполи, MAX Sport 3

22:00 ч. Ехеа - Валенсия, MAX Sport 1

22:15 ч. Арсенал - Манчестър Юнайтед, Диема спорт 2

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com