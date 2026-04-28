Бостанджиев разкри как е взел Левски

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев разкри как се е стигнало до сделката.

В интервю за "24 часа" той разкри, че първите секунди на преговорите са се случили през ноември миналата година. Тогава милиардетър се е видял с Наско Сираков и двамата веднага са си стиснали ръцете, каза бизнесменът.

"Решението беше мигновено. Видях страстта професионализма и качествата на Наско. Жертвите, които той лично, семейно е поел в мисията да стабилизира клуба и да го доведе до това ниво, са големи. Уникални усилия, които заслужават пълно уважение. Аз уважавам такива хора. Казах му: "Виждам какво си направил, виждам потенциала на клуба. Аз ще застана до клуба, до теб, до публиката. И него го доведем до нови върхове заедно". Това му отговорих, без да се поколебая дори и секунда", каза той.

Бостанджиев говори и за новия стадион на Левски. "Ще направя сравнение с моторния спорт, защото синът ми Стефан е във Формула 3 и следим този спорт отблизо. Да се опитваш да направиш топотбор на високо ниво, а да нямаш отговарящ на времето и потребностите стадион и база, е все едно да се състезаваш във Формула 1, да караш Ферари с мотор на лада. Стадионът и базата за детско-юношеската школа са интегрална част от успеха. Ще направим най-добрия стадион в България. Амбициите ни са да е сред най-добрите на Балканите, с използване на най-нови технологии. Имаме страхотни проектанти, ще направим конкурс за най-добрите изпълнители."

"Благодарни сме за направените важни стъпки от Столична община и на кмета Васил Терзиев за добрата комуникация и за прехвърлянето на собствеността на стадиона и комплекса от държавата към общината и възможността за стартиране на този изключително важен проект."

"Инвестицията вече започна. Целият процес вече започна с проектирането. В момента, в който сме готови с проектирането и с разрешението за строеж, веднага започваме да строим. По строителството вече отлично знаем какво да направим - ще организираме процеса по най-бързия и адекватен начин. И се надяваме най-късно до три години да изпълним този проект".

