Босовете на Ливърпул с невероятно обръщение към феновете

Собствениците на английския шампион Ливърпул – „Фенуей Спортс Груп“, излязоха с емоционално обръщение към феновете на клуба. Причина за това стана отбелязването на 15 години, откакто американците поеха управлението на славния английски клуб.

В изявлението си Джон Хенри, Том Вернер и Майк Гордън описват последните петнадесет години като невероятно приключение“ и изказват своите огромни благодарности към привържениците на „червените“ за неспирната подкрепа.

Под ръководството на ФСГ Ливърпул се завърна на върха в Англия, печелейки две титли, Шампионска лига и куп други трофеи, превръщайки в клуба е една от най-печелившите компании в света на футбола.

„Когато за пръв път се ангажирахме с Ливърпул, знаехме, че се присъединяваме към нещо изключително и се надявахме, че можем да възстановим тази историческа институция до стандартите, които тя преди това е задавала – но никога не сме могли да си представим точно как ще се развият следващите 15 години.

От самото начало основните ни цели бяха прости: да върнем успеха на "Анфийлд" и да осигурим дългосрочното здраве и стабилност на този велик клуб. Разбирахме отговорността, която идва с това да бъдем негови попечители, и се опитвахме да я почитаме всеки ден. Също така разбирахме мащаба на предизвикателството, но осъзнавахме потенциала, който може да бъде реализиран, ако всички теглят в една посока.

Поглеждайки назад сега, това не е просто пътуване; това е и невероятно приключение, в което ние, като собственици, имахме привилегията да бъдем част.

Двете титли от Висшата лига – една под ръководството на Юрген и една под това на Арне – и победата в Шампионската лига са очевидните етапи. Никога няма да забравим деня на "Анфийлд" по-рано тази година, когато най-накрая успяхме да вдигнем този шампионски трофей пред нашите фенове. Това е спомен, който ще остане с нас за цял живот“, се казва в изявлението на собствениците на Ливърпул.

„Футболен клуб Ливърпул означава толкова много за толкова много хора и това е нещо, което винаги сме осъзнавали. Този клуб е част от тъканта на града и далеч извън него. Той свързва поколения и общности по един наистина специален начин. Да бъдем част от тази история е привилегия и носи отговорност, която никога не приемаме за даденост.

Днес е ден да погледнем назад с благодарност. Но също така е напомняне, че работата ни не е приключила. Предстои ни още толкова много – повече за постигане, повече за печелене и повече спомени за създаване заедно.

И към вас, нашите привърженици – от името на всички във „Фенуей Спортс Груп“ – Благодарим Ви!. Благодарим Ви, че ни приехте, че вярвахте в този отбор във всеки възход и спад, че ни казвахте, когато не сме се справили, и че показвате на света какво наистина означава да бъдеш част от Ливърпул.“

