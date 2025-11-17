Бесен скандал! Италианец опипвал Холанд по време на мача

Циклон над "Сан Сиро": ефектът Холанд, който направи дебют на зелената трева на "Джузепе Меаца". Норвежецът дойде и вкара 2 гола за 2 минути във вратата на Италия, за да донесе победата на своите с 4:1. А с това и класирането на световно първенство за първи път от 1998 г..

„Не докосна топката в продължение на един час, а после разби вратата“, призна треньорът на Италия Дженаро Гатузо, обезкуражен. „Той е машина за голове“, казва с усмивка треньорът на Норвегия, Стале Солбакен. Световното първенство ще трябва да се съобразява с него, Ерлинг канибала, най-страшният дебютант в историята на футбола.

След като празнуваше класирането в продължение на един час на терена и в съблекалнята, Холанд сподели чувствата си пред норвежката телевизия. И съсипа своя пазач в мача - Джанлука Манчини.

„Гордея се с моята страна, която не е участвала в голям турнир, откакто съм се родил“. Последният път беше на Евро 2000, когато Норвегия беше елиминирана от Словения точно 30 дни преди раждането на русокосия дракон. „Сега обаче преобладава облекчението, защото усещах тежестта на отговорността. Знаех, че голяма част от съдбата на нашия отбор зависи от мен. Сега мога да се насладя малко на радостта на нашия народ. Това е чудесен резултат за всички норвежци: след победата на „Сан Сиро“ всички важни отбори знаят, че сме непредсказуеми и че можем да правим невероятни неща“.

Мачът срещу Италия, преди двата гола, които направиха разликата, беше изпълнен с конфликти. С Джанлука Манчини, който го спираше в продължение на 75 минути, дуелът се оказа много груб. Двамата често се караха по време на играта. Холанд подчертава саркастично: „Манчини винаги беше върху мен, често ме пипаше по задника. В един момент се изморих и му извиках: „О, какво правиш?“. Но после му благодарих, защото ме мотивира и ми позволи да вкарам два гола”.

Общият брой на головете му е впечатляващ – 55 попадения в 48 мача с Норвегия, 16 от които в 8 мача от квалификациите за световното първенство. Шампионът на Манчестър Сити, както обикновено, играе с преднина и вече е кандидат за Златната топка за 2026 г.

