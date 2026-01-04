Арсенал прегази съпротивата на Борнемут и избяга на върха

Лидерът във Висшата лига Арсенал се наложи със 3:2 при гостуването си на Борнемут в двубой от 20-ия кръг на първенството. Лондончани записаха пета поредна победа и събраха 48 точки на върха във временното класиране, като увеличиха преднината си на 6 точки пред Астън Вила и на 7 пред Манчестър Сити, който е с мач по-малко.

Тимът на Борнемут удължи серията си без успех в шампионата и остава на 15-о място с 23 точки.

Домакините поведоха рано в срещата, след като в 10-ата минута бразилецът Еванилсон се възползва от грешка в защитата на гостите и откри резултата за 1:0. Радостта на Борнемут обаче бе кратка и само шест минути по-късно друг бразилец – Габриел Магаляеш, възстанови равенството за Арсенал.

След почивката натискът на гостите даде резултат и в 54-ата минута Деклан Райс комбинира с капитана Мартин Йодегор, след което с точен удар направи 2:1. В 71-ата минута Райс удари отново, като след асистенция на появилия се от пейката Букайо Сака покачи на 3:1.

Борнемут върна интригата шест минути по-късно чрез 19-годишния Ели Жуниор Крупи, който реализира зрелищно попадение от дистанция за 2:3, но до края Арсенал удържа аванса си.

В следващия кръг Арсенал приема Ливърпул на 8 януари, а ден по-рано Борнемут е домакин на Тотнъм.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 20-ия кръг:

Борнемут - Арсенал 2:3

Астън Вила - Нотингам Форест 3:1

Брайтън - Бърнли 2:0

Уулвърхямптън - Уест Хям 3:0

В неделя:

Лийдс - Манчестър Юнайтед

Евертън - Брентфорд

Фулъм - Ливърпул

Нюкасъл - Кристъл Палас

Тотнъм - Съндърланд

Манчестър Сити - Челси

Лидер в класирането е Арсенал с 48 точки, пред Астън Вила 42 и Манчестър Сити с 41. Следват Ливърпул с 33 точки, Челси и Манчестър Юнайтед с по 30 и други.

