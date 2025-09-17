Арда с трансферен удар в родния шампионат

Арда официално обяви привличането на Ивелин Попов. За последно опитният футболист беше част от отбора на Ботев (Пловдив), с който спечели Купата на България през сезон 2023/24.

Попето напусна изненадващо "жълто-черните" наскоро след конфликт с треньора Николай Киров, според когото двамата с Тодор Неделев нямаше как да играят заедно на терена и бившият капитан на националния отбор е трябвало да стои на пейката.

Така Арда продължава да събира много силен български контингент в редиците си. Там сред титулярите са още Бирсент Карагерен, Антонио Вутов, Георги Николов, Светослав Ковачев, Лъчезар Котев, Димитър Велковски, Емил Виячки, Серкан Юсеин и вратарят Анатоли Господинов.

Потенциалният дебют на Попето може да дойде още утре в мача срещу ЦСКА в Стара Загора.

