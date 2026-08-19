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Z-Tronic Festival 2026 събира електронната сцена на Балканите в Стара Загора

Международният фестивал „United Balkans“ ще се проведе от 4 до 6 септември в парк „Загорка“ при свободен вход

Z-Tronic Festival 2026 събира електронната сцена на Балканите в Стара Загора
19 авг 26 | 13:54
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Никол Симова

След успешното първо издание Z-Tronic Festival се завръща в Стара Загора с още по-силна програма, международно участие и амбициозна концепция – да обедини електронната сцена на Балканите чрез музиката.

Под мотото „United Balkans“ фестивалът ще се проведе в продължение на три дни – от 4 до 6 септември 2026 г. в парк „Загорка“. На една сцена ще се срещнат артисти от България, Северна Македония, Румъния, Гърция и Германия, превръщайки Стара Загора в място за музикален обмен между различни култури и електронни сцени.

Посетителите ще могат да се насладят на Tech House, Techno и съвременна електронна музика, представени както от утвърдени имена, така и от представители на новото поколение DJ таланти.

Програма

 

4 септември

  • Edd Jelev

  • Viktorija

  • UTOPIA

  • George Adi

5 септември

  • TSHOW

  • Adrian P

  • DJ Smooke

  • Kox

6 септември

  • Sound Cheff

  • Birben

  • Chris Bau

  • Carmen

Z-Tronic Festival 2026 ще предложи международен артистичен състав, мощен звук и впечатляващо сценично осветление, съчетани с фестивална атмосфера сред природата. Събитието поставя акцент върху срещата между хора и култури и показва, че електронната музика не познава граници.

Входът за трите фестивални дни е свободен.

Z-Tronic Festival е събитие, създадено от хора за хора, които живеят с ритъма на електронната музика – и през 2026 г. отправя послание за единство, споделена енергия и музика без граници: United Balkans.

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Автор Никол Симова
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