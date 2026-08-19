Z-Tronic Festival 2026 събира електронната сцена на Балканите в Стара Загора

След успешното първо издание Z-Tronic Festival се завръща в Стара Загора с още по-силна програма, международно участие и амбициозна концепция – да обедини електронната сцена на Балканите чрез музиката.

Под мотото „United Balkans“ фестивалът ще се проведе в продължение на три дни – от 4 до 6 септември 2026 г. в парк „Загорка“. На една сцена ще се срещнат артисти от България, Северна Македония, Румъния, Гърция и Германия, превръщайки Стара Загора в място за музикален обмен между различни култури и електронни сцени.

Посетителите ще могат да се насладят на Tech House, Techno и съвременна електронна музика, представени както от утвърдени имена, така и от представители на новото поколение DJ таланти.

Програма

4 септември

Edd Jelev

Viktorija

UTOPIA

George Adi

5 септември

TSHOW

Adrian P

DJ Smooke

Kox

6 септември

Sound Cheff

Birben

Chris Bau

Carmen



Z-Tronic Festival 2026 ще предложи международен артистичен състав, мощен звук и впечатляващо сценично осветление, съчетани с фестивална атмосфера сред природата. Събитието поставя акцент върху срещата между хора и култури и показва, че електронната музика не познава граници.

Входът за трите фестивални дни е свободен.

Z-Tronic Festival е събитие, създадено от хора за хора, които живеят с ритъма на електронната музика – и през 2026 г. отправя послание за единство, споделена енергия и музика без граници: United Balkans.