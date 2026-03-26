WorkIn Stara Zagora 2026 се завръща още по-мащабно, още по-динамично и с още повече възможности

Най-големият кариерен форум в Южна България – WorkIn Stara Zagora – се
завръща за четвърта поредна година на 3 и 4 април в Държавна опера Стара
Загора. Основен организатор на събитието е Invest Stara Zagora към
Община Стара Загора.
Очакванията са за рекорден интерес и силно присъствие както от страна на
бизнеса, така и от страна на търсещите нови възможности. Близо 40
компании от ключови икономически сектори – от IT и енергетика до
производство, агробизнес и машиностроене – ще представят реални кариерни
възможности. В сравнение с миналата година изложителите са с 15% повече
– ясен знак, че WorkIn Stara Zagora се разраства с всяко издание.
Програмата тази година е повече от обещаваща. На сцената ще видим
вдъхновяващи личности като Александър Сано, Милица Гладнишка, Иво Аръков
и Кристиян Янкулов. Към тях се присъединяват и експертите Георги
Първанов, който ще даде насоки как да се откроим на пазара на труда, и
Петър Иванов, който ще покаже как изкуственият интелект вече е активен
„член на екипа".
Събитието тази година надгражда възможностите за бизнес контакти чрез
участието на Българо-турска търговско-индустриална камара и
Британо-Българска търговска камара, които ще разполагат със специално
обособен кът. Там ще се създават условия за директни срещи с компании и
ще се представят възможности за износ, международни партньорства,
търговски мисии и достъп до нови пазари. В инициативата се включва и
BESCO, допълвайки връзката между местния бизнес и международните мрежи.
За да станете част от събитието, се регистрирайте тук:
https://events.starazagora.bg/sabitiya/workin-stara-zagora-2026-2793
На сайта ще откриете и пълната програма.
Актуални обяви със свободни позиции от участващите компании можете да
откриете в страниците на WorkIn в социалните мрежи:
https://www.facebook.com/workinstarazagora
https://www.instagram.com/workin.stara.zagora/?hl=bg
Допълнително, специално подготвените подкаст интервюта с компаниите
участници са достъпни в YouTube канала на събитието:
https://www.youtube.com/@WorkInStaraZagora
WorkIn 2026 не просто информира – той среща, свързва и отваря врати. С
мащабна рекламна кампания в ефира на Radio ENERGY, Radio Veronica и FM+,
с телевизионно присъствие в БНТ, както и активна комуникация в
социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok, събитието вече е във
фокуса на цяла България.
Ако търсите ново начало, следваща стъпка или правилните хора – това е
мястото.
