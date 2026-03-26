WorkIn Stara Zagora 2026 се завръща още по-мащабно, още по-динамично и с още повече възможности

Най-големият кариерен форум в Южна България – WorkIn Stara Zagora – се

завръща за четвърта поредна година на 3 и 4 април в Държавна опера Стара

Загора. Основен организатор на събитието е Invest Stara Zagora към

Община Стара Загора.



Очакванията са за рекорден интерес и силно присъствие както от страна на

бизнеса, така и от страна на търсещите нови възможности. Близо 40

компании от ключови икономически сектори – от IT и енергетика до

производство, агробизнес и машиностроене – ще представят реални кариерни

възможности. В сравнение с миналата година изложителите са с 15% повече

– ясен знак, че WorkIn Stara Zagora се разраства с всяко издание.



Програмата тази година е повече от обещаваща. На сцената ще видим

вдъхновяващи личности като Александър Сано, Милица Гладнишка, Иво Аръков

и Кристиян Янкулов. Към тях се присъединяват и експертите Георги

Първанов, който ще даде насоки как да се откроим на пазара на труда, и

Петър Иванов, който ще покаже как изкуственият интелект вече е активен

„член на екипа".



Събитието тази година надгражда възможностите за бизнес контакти чрез

участието на Българо-турска търговско-индустриална камара и

Британо-Българска търговска камара, които ще разполагат със специално

обособен кът. Там ще се създават условия за директни срещи с компании и

ще се представят възможности за износ, международни партньорства,

търговски мисии и достъп до нови пазари. В инициативата се включва и

BESCO, допълвайки връзката между местния бизнес и международните мрежи.



За да станете част от събитието, се регистрирайте тук:

https://events.starazagora.bg/sabitiya/workin-stara-zagora-2026-2793

На сайта ще откриете и пълната програма.



Актуални обяви със свободни позиции от участващите компании можете да

откриете в страниците на WorkIn в социалните мрежи:

https://www.facebook.com/workinstarazagora

https://www.instagram.com/workin.stara.zagora/?hl=bg



Допълнително, специално подготвените подкаст интервюта с компаниите

участници са достъпни в YouTube канала на събитието:

https://www.youtube.com/@WorkInStaraZagora



WorkIn 2026 не просто информира – той среща, свързва и отваря врати. С

мащабна рекламна кампания в ефира на Radio ENERGY, Radio Veronica и FM+,

с телевизионно присъствие в БНТ, както и активна комуникация в

социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok, събитието вече е във

фокуса на цяла България.



Ако търсите ново начало, следваща стъпка или правилните хора – това е

мястото.

