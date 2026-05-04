Визуалната идентичност на Бургас 2032 поставя хората на града в центъра на кандидатурата

Посланието за хората на Бургас като сърцето на градската култура и бъдеще е в основата на визуална идентичност на кандидатурата за Европейска столица на културата през 2032 г. Официалното представяне на основните бранд елементи на Бургас 2032 събра в Културен център „Морско казино“ представители на културния сектор, медии и гости, като акцентът беше поставен върху участието на самите бургазлии в кампанията на кандидатурата.

Специални гости на събитието бяха реалните лица от визуалната идентичност на Бургас 2032 – бургаски хора от различни поколения и професии, които присъстват в ключовите визии и символизират живата културна тъкан на града.

Ключовите визии на бранда представят географския силует на града като рамка за портрети в естествена среда и така подчертават социалната енергия, разнообразието и автентичността на общността. Синьото като символ на бъдещето, иновациите и развитието, розовото - творческата среда и културните индустрии, жълтото като общност и човешко взаимодействие, зеленото – връзката с природата и устойчивото развитие. Това е основната цветова система във визуалния разказ, с който града се заявява пред страната и Европа.

Дизайнът на основния графичен елемент стъпва върху стилизирания силует на Бургас. Чрез представянето на кварталите като свързани елементи около централната форма, концепцията подчертава идеята за единство, споделеност и активно участие в културния живот.

С визуалната идентичност на кандидатурата си за Европейска столица на културата през 2032 г. Бургас заявява своята амбиция да бъде не просто сцена за култура, а място, в което хората са двигателят на културните процеси – създатели, участници и носители на идентичност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com