Великден в Белоградчик: Радост, усмивки и пролетно настроение

Граждани и гости на Белоградчик се събраха на централния площад „Възраждане“, за да отбележат заедно един от най-светлите християнски празници – Великден. Празничната атмосфера изпълни площада с много радост, усмивки и пролетно настроение.

В богатата празнична програма се включиха школа по народни танци и вокалната група към Детския комплекс, които внесоха настроение със своите изпълнения. Пред публиката се представиха още вокална група „Чаровни години“ и певческа група „Пей сърце“ към Пенсионерски клуб „Мадона“, които допринесоха за топлата и емоционална атмосфера на събитието. Кулминацията на празника бе поставена от вокално-инструментална група „Феникс“ към Народно читалище „Развитие – 1893 г.“, чиято музика обедини присъстващите в дълги и весели хора, изпълнени със смях и празнично настроение.

Паралелно с концертната програма се проведе и тематично рисуване за деца, посветено на Великден. Множество малчугани се включиха с ентусиазъм, като имаха възможност да творят и да изразят празничното си вдъхновение върху белия лист.

Гостите на събитието се насладиха и на традиционна Великденска изложба-базар. В нея участваха членовете на Пенсионерски клуб „Мадона“ – Белоградчик и Народно читалище „Развитие – 1896 г.“ от село Салаш. Техният труд, талант и всеотдайност бяха високо оценени и се превърнаха в истинско вдъхновение както за жителите, така и за гостите на града под скалите.

Честито Възкресение Христово!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com