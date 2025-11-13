В Световния ден на доброто - кметът Галина Стоянова и началникът на РУ-Казанлък наградиха двамата казанлъшки ученика за достойната постъпка

В Световния ден на доброто кметът на община Казанлък Галина Стоянова отличи двамата млади казанлъчани – Иван Иванов от ПГТТМ и Христо Денев от ПМГ „Никола Обрешков“.

Двете момчета откриват голяма сума пари, докато чакат да вземат листовките си за шофьорски изпит и без колебание решават да ги върнат.

Те подават сигнал в МВР, а служителите на полицията бързо установяват собственика и му предават намерените средства.

Кметът Галина Стоянова и началникът на РУ – Казанлък, главен инспектор Иван Господинов, поканиха Иван и Христо на лична среща в общината, за да им изкажат благодарност за достойната им постъпка.

В откровен разговор момчетата споделиха, че дори за миг не са се замислили да задържат парите. Кметът им зададе два въпроса – какви емоции са изпитали при връщането на сумата и как са реагирали близките им.

И двамата разказаха, че емоциите им са били толкова силни, че не са го очаквали, с родителите им са изключително горди. Пред приятелите си обяснили, че парите може да са били предназначени за нещо важно – операция или кредит.

Галина Стоянова изрази гордостта на всички казанлъчани и пожела на момчетата успешно бъдеще и професионална реализация, като ги насърчи един ден да се завърнат и да допринесат за развитието на родния град.

Тя отправи специални поздрави и към родителите на Иван и Христо за възпитанието и ценностите, които са им предали.

Главен инспектор Иван Господинов също благодари от името на служителите на полицията и призова момчетата, вече като бъдещи шофьори, да бъдат внимателни и отговорни на пътя.

В края на срещата гл. инспектор Господинов връчи на двамата ученици почетната значка на Община Казанлък, а кметът Галина Стоянова плакет и специална награда от нейно име.

В Световния ден на доброто нека следваме техния пример – да бъдем честни, състрадателни и добри.

Понякога едно добро дело променя повече, отколкото си мислим.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com