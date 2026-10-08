Стара Загора посреща тенисистки от цял свят на международния турнир ITF W50

Стара Загора ще бъде домакин на международен турнир по тенис за жени от категория ITF W50. От 11 до 18 октомври 2026 г. кортовете на Общински тенис клуб „Августа Траяна“ ще посрещнат близо 50 професионални състезателки от над 20 държави от четири континента. Жителите и гостите на града ще имат възможност да наблюдават на живо тенис от висок международен ранг и да подкрепят българските състезателки.

Турнирът е част от Световния тенис тур на Международната тенис федерация (ITF) и е сред значимите спортни събития в календара на Стара Загора тази есен. Наградният фонд е 40 000 щатски долара, а шампионката ще спечели 50 точки за световната ранглиста.

„Домакинството на турнир от категория ITF W50 е важно събитие за спортния календар на Стара Загора. Очакваме оспорвани срещи и силна международна конкуренция. За нас е важно, че подобни състезания дават възможност на публиката да гледа качествен тенис, а на младите ни състезатели – да се докоснат отблизо до професионалния спорт“, посочи Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

Стара Загора е последната, пета спирка от серията международни турнири ITF W50, които се провеждат в България през 2026 г. Сред участничките се очакват и водещи български тенисистки, които ще премерят сили със състезателки от различни държави.

Надпреварата започва на 11 октомври (неделя) с квалификационни срещи. Двубоите от основната схема ще стартират в средата на седмицата, а големият финал, който ще определи шампионката, ще се проведе на 18 октомври (неделя).

Международната надпревара се провежда от Българската федерация по тенис и Тенис клуб „Августа Траяна“, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта и Община Стара Загора.

Входът за зрителите е свободен.