Стара Загора подкрепя инициативата Bulgaria wants you за поредна година

Експерти от отдел „Туризъм“ и отдел „Инвестиции“ към Община Стара Загора за поредна година са част от инициативата Bulgaria wants you - „Кариера и живот: Защо в България?“. Официалното откриване на форума бе на 09 октомври 2025 г. в Мадрид.

Водещите Иван и Андрей откриха официално форума заедно с Н.Пр. г-н Алексей Андреев, посланик на Република България в Кралство Испания.

Събитието „Кариера и живот: Защо в България?“ се проведе за първи път в испанската столица. На 9 октомври 2025 г. българските граждани имаха възможността да се срещнат лично с Иван, Андрей, Мартин Петров, както и с водещи работодатели и институции, които ще представят реални кариерни възможности у дома.

На щанда на Стара Загора бяха представени конкретни възможности за кариера, инвестиции и живот в един от най-бързо развиващите се градове в България. В подкрепа на бизнеса бяха представени свободните позиции, които предлагат работодателите от различните сектори в града – IT индустрия, производство, услуги и др.

Експертите от отдел „Туризъм“ представиха и културно-историческите забележителности и туристически маршрути на града ни, както и богатото разнообразие от събития, които правят града атрактивен.

