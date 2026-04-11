Продават хотел емблема на Стария Пловдив

Един от най-разпознаваемите имоти в Стария град на Пловдив – хотел „Алафрангите“, е обявен за продажба, като към обекта вече е регистрирано първото сериозно запитване. Сделката е поверена на кантората „Капитал инвест“ с неговия собственик Августин Денков, който стана популярен с продажбата на царския дворец в Баня на бизнесмена Георги Самуилов през лятото на 2025 година.

Разположен на ключова локация с лесен достъп, хотелът е построен през 2008 година, като архитектурата му изцяло следва духа и орнаментиката на възрожденските къщи в резервата. Сградата разполага с 16 двойни спални и общ капацитет от 28 легла.

Сред най-големите предимства на имота е наличието на собствен гараж за 6-8 автомобила на партерно ниво – рядкост и истински лукс за района на Стария град.

Въпреки че в момента обектът функционира като успешен хотелски бизнес, неговата конструкция и разположение позволяват и алтернативно използване, пише "Марица".

Според Денков сградата е подходяща за елитна частна резиденция или представителна административна сграда за международна компания.

Цената на имота няма да бъде обявявана публично, а ще се разкрива само при конкретен интерес от страна на потенциални купувачи.

От кантората подчертават, че тя е съобразена с високия потенциал и уникалните достойнства на сградата, като се очаква засилен интерес от инвеститори през следващите седмици.

