Примата Лили Иванова в Бургас!

Иконата на българската поп музика ще се качи на сцената на Летния театър на 12 юли от 20:30 часа в рамките на последното си голямо национално турне.





Голямата новина в българския музикален свят вече е факт, а Бургас е сред малкото избрани градове, които ще станат преки свидетели на голямото събитие под открито небе. След поредния си грандиозен триумф в парижката зала “Олимпия“, примата на българската поп музика Лили Иванова продължава своята впечатляваща концертна обиколка, наречена Национално турне 2026.

Това е последното голямо национално турне в кариерата на забележителната изпълнителка. На повечето от сцените, включени в тазгодишната програма, Лили Иванова ще се качи за последен път. Ето защо музикалното събитие на годината за Бургас ще се състои на 12 юли от 20:30 ч. в Летния театър. Това е последната и единствена възможност за бургаската публика да се докосне до магията на живо и да изпрати на крака най-големия български поп изпълнител за всички времена на бургаска сцена. Билетите отдавна са в продажба и местата в театъра вече са на изчерпване, което прави следващите дни последния шанс за жителите и гостите на Бургас да се сдобият с пропуск за това емблематично събитие.

Мащабната национална обиколка преминава през Добрич на 1 юли, веднага след което пристига в Русе на 2 юли, а следващата спирка е Горна Оряховица на 10 юли. През същия месец примата ще пее във Варна на 11 юли и в Бургас на 12 юли. Есенната част от турнето ще започне в София на 2 септември, последвана от Пловдив на 7 септември и Плевен на 10 септември. Финалните акорди на това паметно турне ще прозвучат в Шумен на 22 октомври, Хасково на 16 ноември, Пазарджик на 18 ноември и ще завършат в Ямбол на 23 ноември.

През 2027 г. гранд дамата на българската естрада ще изнесе само пет ексклузивни концерта, които ще бъдат ограничени единствено до четири български града - София, Пловдив, Варна и Бургас. Само за тези единствени изяви вече е създаден специален сайт за ранни записвания - https://lilitour2027.com/. Всички бургаски почитатели, които се регистрират в него, ще получат привилегията и уникалния шанс да купят своите билети 24 часа преди останалата част от страната. Фондация "ЛИЛИ ИВАНОВА" ще представи и напълно нови проекти и събития, посветени на нейната благотворителна дейност.

Зад тази голяма новина стои една забележителна епоха. През последните 15 години Лили Иванова разви безпрецедентна по мащабите си творческа дейност, включваща десетки концерти и студийни записи. Именно тя върна за българската публика незабравимото изживяване на мащабните национални турнета. Паметно в летописа на българската музика остава турнето ѝ през 2022 година, когато тя изнесе концерти в цели 31 града, избирайки за стартова точка своя роден град Кубрат, където не беше пяла от десетилетия, и поставяйки финал във възрожденския град Панагюрище. Преди това, през декември 2019 година, тя сътвори друг прецедент, като за първи път изнесе три последователни, напълно разпродадени концерта в Зала 1 на НДК.

Истински феномен в съвременната ни култура остават нейните срещи с публиката в софийската зала „Арена“ София. Лили Иванова бе първият български изпълнител, който прие предизвикателството да се изправи самостоятелно пред 15 000 зрители. Първият такъв мащабен тричасов концерт се състоя на 22 ноември 2012 г. и остана забележителен с това, че поради огромния интерес бе отворен дори секторът зад сцената. Това събитие стана повод за създаването на специална категория в Годишните музикални награди на „БГ РАДИО” и получи приза „КОНЦЕРТ НА ГОДИНАТА“. Точно десет години по-късно, на 4 декември 2022 г., примата повтори този триумф с препълнен до краен предел концерт като кулминация на тогавашното си турне.

Върхът в концертната дейност у нас обаче бе достигнат на 14 декември 2024 г. с третия ѝ самостоятелен концерт в същата зала. Това се превърна в най-мащабното събитие за последните 30 години в кариерата на изпълнителката. Продукцията беше зашеметяваща - 500 кв.м сцена, 300 кв.м екрани, 20 тира техника и екип от 450 души. На сцената заедно с нея излязоха 80 музиканти, сред които и оркестърът на Софийската опера и балет под диригентската палка на Константин Добройков. За визуалните ефекти у нас пристигна международен екип, ръководен от легендата на шоубизнеса Марвин Дийтман - дългогодишен творчески директор на “Евровизия”, работил със световни звезди като Мадона и Роби Уилямс. Тогава Дийтман сподели, че за него това е шанс да обедини своята визия с иконичното присъствие на Лили Иванова. Събитието събра над 15 000 души на място и още хиляди зрители от 42 държави чрез стрийминг на живо. Веднага след това, на 8 май 2026 г., тя събра звездите на българската поп музика за първия благотворителен концерт на фондацията си, който подкрепи Здравния фонд към Съюза на артистите в България с над 600 000 евро от билети и дарения.

Освен големите спортни зали, Лили Иванова покори и най-престижните академични сцени у нас. В този период тя изнесе три изключителни, бутикови концерта в Народния театър „Иван Вазов“ в чест на 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий. На тези музикални спектакли по нейни покани присъстваше целият политически, артистичен и бизнес елит на страната, като третият концерт, състоял се на 19 май 2025 г., бе реализиран съвместно с оркестъра на Националния музикален театър "Стефан Македонски" с диригент маестро Константин Добройков.

Международните успехи на примата също пишат златни страници. На 9 януари 2009 година тя стана първият български изпълнител със самостоятелна изява в легендарната зала „Олимпия“ в Париж. На 24 май 2026 година Лили Иванова покори френската столица за втори път. Тя е първата българка с два самостоятелни концерта в сърцето на Париж. Между тези два триумфа Лили изнесе паметен концерт в зала „Troxy“ в Лондон през май 2015 година, последван от две изяви в Канада, а на 7 януари 2024 година взриви и престижната зала „Флаже“ в Брюксел, където получи почетен знак на града за принос към културата на официална церемония в кметството. Веднага след това, от април до декември 2024 г., тя изнесе още 19 концерта в страната ни, завършвайки в пълната Арена София.

Цялото това културно наследство донесе на Лили Иванова най-високото възможно признание. През 2023 година БГ Радио я обяви за „Най-големия български поп изпълнител за всички времена“. На 21 май 2024 година държавният глава Румен Радев я удостои с Почетния знак на президента за изключителната значимост на творчеството ѝ, а през юни същата година тогавашният министър на културата Найден Тодоров ѝ връчи на сцената във Велико Търново най-високото отличие на министерството - "Златен веки" с огърлие. Признанието продължи и през следващите години, като на 3 декември 2025 година цар Симеон II ѝ връчи специалния орден "Дамски кръст" - първа степен на династичния орден “Свети Александър”, а на 11 февруари 2026 година Министерството на външните работи я удостои с почетния знак „Златна лаврова клонка“ за нейния изключителен принос към популяризирането на българската култура и музика по света.

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