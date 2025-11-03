Посланикът на Индия в България посети Белоградчик

Извънредният и пълномощен посланик на Индия в България – Негово Превъзходителство Арун Кумар Саху бе на посещение в Белоградчик, където се срещна с г-н Боян Минков – кмет на Община Белоградчик. Негово превъзходителство бе придружен от социалния си секретар – г-жа Андриана Енева. В знак на уважение домакини и гости си размениха подаръци.

Кметът запозна Негово Превъзходителство с природните дадености в Белоградчик и района, както и с приоритетите на общината за развитие на туризма и утвърждаването на Белоградчик на туристическата карта на Европа. Бяха обсъдени и възможностите за инвестиции на индийски бизнесмени в града под скалите, които най-вече ще са насочени към туризъм и киноиндустрия. От своя страна Негово Превъзходителство изяви готовност за партньорство, обеща да окаже съдействие за по-голямото популяризиране на Белоградчик и региона, както и остана очарован от възможностите, които предоставя това кътче на България. Посланикът на Индия в България посети Белоградчишка крепост "Калето" и Римското кале, където беше запознат с дългогодишната история на тези невероятни забележителности. Той също така прояви интерес по-късно да посети и пещера „Магура“.

С тази визита броят на чуждестранните дипломати посетили Белоградчик в последните две години става 21.

