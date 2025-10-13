Първи подробности за взрива. Има задържан

Задържаха 63-годишен мъж за взрива пред полицейското управление в Дупница.
Припомняме, че взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница вдигна на крак органите на реда.
По първоначална информация става въпрос за самоделно направен патрон в бутилка, който е хвърлен от преминаващ автомобил в двора на полицейското управление малко след 20.00 ч. в неделя.
По информация на Областната дирекция на полицията в Кюстендил няма сериозно пострадали служители.
Арестуван е в София
Часове след взрива на територията на столицата при операция под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков е задържан 63-годишен мъж.
Предполага се, че по време на хвърлянето на самоделното устройство пред сградата на полицията той е пътувал заедно със своята съпруга, съобщава БНТ.
