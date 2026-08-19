Над 40 пожара за 40 дни: Пожарната и ромските лидери с общи действия срещу палежите

Извънредна среща заради зачестилите и все по-опасни пожари в районите на ромските махали в Казанлък се проведе в сградата на общината.

Над 40 пожара само за последните 40 дни са повод за извънредна среща между началника на РСПБЗН – Казанлък, гл. инспектор Станимир Тончев, заместник-кмета на община Казанлък Сребра Касева и представители на ромската общност.

„Трябва да разговаряме с всички хора и да спрем тези пожари, преди да се стигне до трагедия“, бе категоричен гл. инспектор Тончев. Той припомни, че преди три години подобна среща със същите представители е довела до реален резултат и пожарите са били преустановени.

От днес при установяване на отговорните за пожарите лица ще бъдат предприемани санкционни действия.

На срещата бе посочено, че глобите могат да бъдат от 100 до 1000 евро, а при повторни нарушения – да бъдат увеличавани съгласно приложимите разпоредби.

Представителите на ромската общност поеха ангажимент да сформират екипи, които да обходят кварталите и лично да разговарят с жителите за огромния риск от пожарите – както за имуществото, така и за човешкия живот.

Заместник-кметът Сребра Касева призова за общи действия между всички ангажирани страни – медиатори, пастор, квартални полицейски служители, пожарната и представители на общността.

Целта е една: да спрем пожарите навреме и да предпазим живота, здравето и имуществото на хората.



